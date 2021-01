Comunió i col·laboració Comunió i col·laboració

Josep Angel Saiz Meneses

25.01.2021 | 20:42

DEMÀ celebrarem la festa de la Conversió de l'Apòstol sant Pau, i es clourà l'Octavari de Pregària per la Unitat dels Cristians. La reflexió d'enguany ha tractat sobre la necessitat de mantenir-se en Crist per arribar a la unitat. En aquesta carta dominical vull comentar la relació que sant Pau manté amb els altres apòstols, la seva forma de viure la comunió i la missió. Em sembla que hi podrem aprendre alguna lliçó en un tema no fàcil de treballar en la missió de l'Església. Tots ells tenien un gran zel evangelitzador i al mateix temps una personalitat forta, i la relació entre ells sempre es va caracteritzar per...