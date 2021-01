Editorial

Doncs encara podia anar a pitjor. Continuem al "Dragon Khan" en què ens ha pujat la crisi política, sanitària i econòmica. Dèiem que era poc probable que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmés la data de les eleccions per al 14 de febrer, però estàvem equivocats.

Les eleccions es mantenen fixades per al 14 de febrer, però hi ha la possibilitat que després de les al·legacions es pugui decretar l'endarreriment. El tribunal resoldrà el 8 de febrer, amb la campanya electoral llançada i la inversió ja feta, tant de la Generalitat com dels partits polítics. És cert que la situació és molt preocupant i, tot i que la Generalitat diu que tot està preparat, no sabem quines conseqüències sanitàries es poden produir. De la mateixa manera, no coneixem si el Govern ha planificat mesures de prevenció per evitar contagis amb la mobilització que implica una contesa electoral, ni com afectarà la participació, ni si es podrà garantir el dret de vot a tothom. D'altra banda, el TSJC pot tenir raó en dir que el decret d'estat d'alarma no recull la possibilitat de suspendre unes eleccions, però es van poder ajornar en altres comunitats i la situació en aquests moments es diu que és pitjor que al pitjor moment de la primera onada. També és cert que hi ha un interès públic molt intens en relació amb la celebració de les eleccions, però cal preguntar-se si realment un tribunal ha de decidir el moment en què són imprescindibles i si aquest interès intens és inajornable. De fet, fa molts anys que estem en un "període prolongat de provisionalitat" i ja no vindrà d'un parell de mesos.

Ara, tot són laments i acusacions; uns, d'ingerència en la dinàmica política i institucional catalana dels poders de l'Estat i altres, que novament diuen que es remeten a l'aplicació de la llei, dient que la data del 14 de febrer no la va decretar la judicatura, sinó el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès. Ni uns estan exempts de responsabilitat davant la nova situació ni els altres tampoc. La pregunta és si l'argumentació dels jutges ha de ser jurídica, amb la qual cosa només podríem respondre amb arguments de la mateixa naturalesa, o política, com sembla en alguns casos, de manera que la resolució seria objecte d'ampli debat i segurament no és el cas.

Però no tot han de ser notícies dolentes: l'alcalde Ballart ha anunciat que ha recuperat el seu compte d'Instagram, segrestat aquesta setmana per uns malfactors.