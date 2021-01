De la necessitat a les penques De la necessitat a les penques

De la necessitat a les penques

Salvador Cardús Ros

22.01.2021 | 21:39

NO és el mateix incomplir el confinament discretament per poder treballar i guanyar-te la vida que fer-ho de manera ostensiva per muntar una festa i no precisament d'adolescents poc informats. No és el mateix, quan et descobreixen, reconèixer pacíficament que t'has saltat una norma amb un raonament consistent, que fugir en desbandada i respondre agredint la policia. Tampoc no és el mateix el grau de risc per a la salut l'obrir un bar per a pocs clients que tancar una vintena de joves en un domicili privat. I, encara, no és el mateix transgredir una prohibició per raons de subsistència que fer-ho per fer gresca en un entorn més que benestant. De manera que és d'esperar...