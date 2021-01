Enyorant Joaquim Badia i Tobella (a.c.s.) Enyorant Joaquim Badia i Tobella (a.c.s.)

Ferran Pont

22.01.2021 | 21:39

QUAN es compleix un any de la mort d'aquest assenyat advocat terrassenc, bona persona i aferrissat amant del diàleg, escau recordar el seu tarannà sempre obert a totes les persones i a totes les situacions. La família, la feina, l'Església i Catalunya van ésser les seves prioritats. Tot al llarg de la seva vida va actuar sempre a la recerca de pactes i d'acords entre els parers diferents que sortosament hi ha arreu. Amb prudència i sense presses deixava madurar els conflictes buscant sempre, del dret i del revés, totes les possibilitats per a l'entesa. Sense cap mena de dubte la nostra situació política actual hauria fet patir molt en Joaquim. Tenir polítics a la...