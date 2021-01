Provisionalitat Provisionalitat

Editorial

Provisionalitat

21.01.2021 | 20:26

No hi ha res pitjor que en una situació extrema el futur més immediat estigui marcat per la provisionalitat. Ja fa mesos que estem immersos en un forat molt negre en el que malgrat l'intent d'alguns il·luminats, difícilment som capaços de percebre una llum que ens permeti albirar un bri d'esperança. Tot el contrari. En una pandèmia de dimensions mundials s'esperen mesures fermes i segures. Nosaltres ja fa mesos que tenim la sensació que el virus va mutant en forma de decisions cada cop més difícils d'entendre i de seguir. Això ha tornat a succeir aquesta setmana, quan el ja famós Procicat (tant o més que la mateixa Covid-19), va optar per prorrogar...