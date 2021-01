Polítics de pa sucat amb oli Polítics de pa sucat amb oli

Polítics de pa sucat amb oli

Josep Ballbè i Urrit

21.01.2021 | 20:26

Tal dia com avui, justament fa un segle, el govern espanyol fixava l´assegurança laboral obligatòria per a tots els treballadors. Per tant, som davant del fet històric que marca allò que podríem dir-ne, doncs, la Seguretat social. Prenent la referència d´un contrast amb USA, és evident que ens podríem arribar a considerar uns "privilegiats". Allí, metafòricament, es veu que lliguen els gossos amb llonganissa. Cada ciutadà s´ha de buscar les garrofes per sí mateix. Gratant-se la butxaca, té accés als serveis de companyies provades de previsió. La garanteix l´article 41 de la Constitució de 1978....