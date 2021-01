Persistir en l'error Persistir en l'error

Persistir en l'error

Joan Roma i Cunill

21.01.2021 | 20:26

Son ja multitud els ajuntaments i consells comarcals que reclamen substituir els confinaments municipals, per comarcals. Ja en vaig fer referència en el primer dels confinaments i ho he reiterat en les altres ocasions. No sé si és perquè conec molt bé una desena de comarques de muntanya i tres centenars de municipis, per afirmar que es pot mantenir la seguretat sanitària, tot permetent desplaçaments a petites capitals, on la gent hi troba les coses de primera necessitat. No parlo d'anar al cinema ni a passejar, parlo de tenir el més essencial, a l'abast, com passa en qualsevol poble gran o ciutat. No volem ser ciutadans de segona, ni en temps de pandèmia. Mirem algunes xifres...