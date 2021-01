Les bones olors Les bones olors

Josep Ballbè i Urrit

20.01.2021 | 20:24

DE petit, encara em recordo anant a escola a peu. En allò que en dèiem el "coche de San Fernando. Un rato a pie y el otro andando". No res a veure amb ara. Massa mainada s'ha mal acostumat que els pares o els avis els hi acompanyin. Faci sol o núvol, plogui o nevi, la qüestió rau -si pot ésser- en la llei del mínim esforç i així ens va. D'anada o tornada cap a casa -quatre viatges diaris, de dilluns a dissabte, de més d'un quilòmetre cadascun- entomava l'hàbit de dur els ulls oberts com pàmpols i l'antena de l'oïda ben connectada. Encara hi havia un tercer sentit que també emprava: l'olfacte. Per cert, un dels que la Covid ha...