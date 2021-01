Editorial

20.01.2021 | 20:24

Doncs efectivament, s'ha complert la màxima i tot ha anat a pitjor, en la línia de, si tot ho podem fer complicat, per què fer-ho senzill. Finalment, com era de preveure, la convocatòria de les eleccions a la Generalitat també s'ha judicialitzat, agreujant la dinàmica autodestructiva de la política, la incertesa i la desconfiança de la ciutadania i afectant novament l'autogovern de Catalunya.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat les mesures cautelaríssimes que s'han demanat al recurs interposat per un particular, un advocat, exmosso d'esquadra, que ha aconseguit gran notorietat amb intervencions judicials en rellevants moments de la història recent catalana.

La mesura del TSJC no vol dir en cap moment que les eleccions s'hagin de portar a terme el dia 14, és més, dubtem molt que s'oposi a l'endarreriment dels comicis si la Generalitat argumenta les seves al·legacions amb millor fortuna que el decret que les ajornava (sembla que no era especialment brillant). Seria realment una sorpresa que el tribunal català mantingués la data del 14-F.

No obstant això, la mesura ha desfermat novament tot tipus de teories conspiratives, fent escassa referència a l'origen de tot plegat, que no és un altre que l'endarreriment estratègic de la convocatòria per part de Junts per Catalunya, que necessitava temps per configurar el seu nou espai polític. A això haurem d'afegir que la convocatòria es produeix mitjançant els terminis que estableix la llei en tant que Junts i Esquerra no es posen d'acord o acorden la fórmula després de la inhabilitació del president Torra. Aquesta circumstància estableix, jurídicament, una diferència sensible amb els casos de Galícia i Euskadi, ja que les seves eleccions, també per acord dels partits, havien estat convocades pels respectius presidents i no pels parlaments. Ens podem perdre en tot tipus de tesis, però moltes vegades és la ineficàcia i fins i tot l'excés d'estratègia de la política allò que dona un protagonisme mai desitjat a la judicatura, raonablement qüestionada, d'altra banda, per decisions poc justificades i justificables en els darrers temps (veurem com acaben els recursos contra el judici als líders del procés).

Insistim que l'ajornament pot estar plenament justificat per les dades de la pandèmia i que tants arguments, de la mateixa solidesa, trobarem a favor i en contra, però l'actitud dels partits polítics, els del Govern i també els de l'oposició, provoca una desconfiança, manifesta perquè es barregen interessos generals i de partit i això és tan negatiu com l'excessiu protagonisme dels jutges a la vida política.