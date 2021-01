Festa de Sant Sebastià Festa de Sant Sebastià

Josep Ballbè i Urrit

19.01.2021 | 21:05

Festegem, avui, un màrtir de l´església catòlica i soldat de l´emperador Dioclecià. La història ens el situa a la segona meitat del segle III i els quatre primers anys del IV. En convertir-se al cristianisme, li van fer mil i una barrabassades. Tots recordem les seves imatges, travessa i assagetejat per moltes fletxes. El calendari ens el marca avui. A ben poca distància de Terrassa, a la bella Matadepera, prou que ho saben ! Tota aquesta setmana celebren la seva festa patronal i cal felicitar-los. Llàstima, però, que els serrells derivats de la COVID no els ho permetin celebrar enguany com cal. "Per Sant Sebastià, ase serà qui no ho...