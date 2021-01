Editorial

18.01.2021 | 20:42

Com s'acostuma a dir en relació amb principis no científics, però àmpliament assumits per la ciutadania, si existeix una possibilitat que alguna qüestió empitjori, sens dubte empitjorarà. És el que passarà amb la convocatòria i desconvocatòria d'eleccions a la Generalitat. El Govern s'ha basat en l'àmplia petició dels partits que componen l'arc parlamentari català de sol·licitar l'ajornament de les eleccions per motius, es diu i ningú s'ho creu, purament sanitaris.

Partint de la base que tants arguments i tan sòlids hi ha per defensar l'ajornament com del contrari, la polèmica sobre aquesta qüestió ens acompanyarà d'aquí en endavant. I no només en relació amb l'oportunitat o no de l'ajornament, que ja diem que és un debat obert, sinó per les derivades jurídiques que comporta una decisió d'aquesta magnitud.

Ahir ja hi havia quatre recursos contra el decret de la Generalitat d'ajornament de les eleccions autonòmiques. Un d'ells presentat per un particular; no perdem de vista que qualsevol persona que se senti perjudicada per la situació pot exercir el seu dret a oposar-s'hi. També van recórrer el decret la formació Lliga Democràtica, Izquierda en Positivo i PACMA, el partit animalista. No s'ha confirmat encara si el PSC presentarà també el seu recurs i si ho farà Vox, que també ha dit que ho estava estudiant. I no sabem si es produiran més recursos.

La Lliga, que va negociar sense èxit una coalició electoral amb el PSC, no es presenta a les eleccions, però considera que està en qüestió la legalitat de la decisió per conculcar el dret constitucional al vot, argumentant que s'ha "suspès la democràcia". El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya haurà de decidir si admet els recursos i, el més important, si la Lliga, com ha anunciat, sol·licita mesures cautelaríssimes, haurà de resoldre al respecte, el que significaria la suspensió del decret d'ajornament i ressituar novament el procés electoral en el moment immediatament anterior.

Per tant, ens trobem, novament, davant una situació de gran complexitat que genera incertesa, desconfiança i distància amb la democràcia. Hi insistim, és cert que estem davant d'una situació en la qual difícilment es pot garantir el dret a vot a tothom, però el problema de desconfiança el genera no tant l'argument sanitari, que és coherent, sinó el partidista, que s'intueix darrera d'aquest polèmic ajornament.