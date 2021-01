La gestió del temps La gestió del temps

Josep Ballbè i Urrit

18.01.2021 | 20:42

Quan ja fa més de deu mesos de l'esclat de la pandèmia, no puc entendre com hi ha gent -encara!- que s'avorreix. Que malbarata el temps. No sap què fer-ne i perjura que el sostre de casa li cau damunt. Serà possible? No s'han pogut parar a pensar -en un moment- la manera de planificar les hores "mortes" que ens ofereix el confinament? Per contra les estones improductives poden tenir un perfil diferent sabent trobar un bon llibre com a company de trajecte. En el tema del desenvolupament personal i el coaching, un dels autors més contrastats és el nord-americà Paul J. Meyer, de 92 anys. La seva experiència esdevé un clar de lluna ben enfocat a l'hora de fixar reptes,...