Serveis públics i solidaritat privada Serveis públics i solidaritat privada

Salvador Cardús i Ros

15.01.2021 | 21:12

TAL com ja va passar amb la recessió econòmica de 2008, les entitats socials del Tercer Sector són fonamentals per donar resposta a allò que uns serveis públics massa ajustats de pressupost no poden atendre. Ara, amb la Covid-19 al damunt, han tornat a respondre amb una diligència que cap administració pública pot oferir a causa de la complexitat dels processos burocràtics que han de seguir i de les limitacions pressupostàries que els són pròpies. No és que les organitzacions del Tercer Sector puguin organitzar-se de qualsevol manera o que tinguin recursos sobrers, però és cert que actuen amb molta més rapidesa i compten amb un...