La llum, un dret per a tothom

Lluïsa Melgares

17.01.2021 | 10:56

LA pintora Georgia O'Keeffe va dir en una ocasió que el primer record que va tenir anava vinculat a la llum. Durant les darreres setmanes, a diferents barris de Terrassa hem experimentat el que representa passar hores o dies sense llum. La visió gairebé poètica de la pintora, doncs, s'ha convertit en una situació molt dura per a moltes famílies, comerços i empreses.

És una evidència que no comptem amb una xarxa adequada, ja que no es du a terme el manteniment que faria falta i està antiquada. I també ho és el fet que els governs de l'Estat i de la Generalitat són els qui ho han de garantir. Cal obligar a les companyies a oferir un servei de qualitat i que no falli, especialment, en moments complicats com l'actual.

El preu de l'electricitat ha arribat a màxims històrics, precisament, en plena onada de fred. D'acord, el consum elèctric augmenta quan el temps empitjora, però el preu s'acaba establint el dia abans, i sempre en un clar perjudici vers els consumidors i les consumidores.

Cal frenar l'especulació, reformar el mercat elèctric per reduir preus, cal implementar una tarifa regulada per protegir les famílies més vulnerables i cal auditar i sancionar les companyies responsables de les xarxes on s'hagin produït talls elèctrics a causa del mal estat de la xarxa.

Reitero: la insuficiència estructural de la xarxa i mal servei d'una empresa amb importants beneficis.

Al barri de les Arenes, la Grípia i Can Montllor, el més afectat de la ciutat des de fa setmanes, però també a la Maurina, a Ca n'Anglada, a Sant Pere Nord, a Segle XX, a Can Boada, a Ca n'Aurell, a Torre-sana, a Can Parellada i a molts altres barris i punts de la ciutat hem contactat amb els veïns i veïnes per recuperar la llum dels talls i vehicular les seves reclamacions. Des de l'Ajuntament hem muntat un servei a través del web municipal i de les oficines d'atenció a la ciutadania per facilitar les reclamacions. Cal que el consumidor sàpiga també que pot tenir dret a compensacions quan li tallen la llum o se li espatlla algun aparell a causa de les interrupcions d'energia. I, d'això, la companyia no n'informa.

A l'Ajuntament de Terrassa comptem també amb un servei municipal d'atenció a la pobresa energètica i de promoció de l'eficiència energètica (l'OFIMAPE) per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones de la ciutat i garantir-ne els drets. Quin és l'objectiu? El dret a comptar amb uns subministres bàsics per a les famílies en situació de vulnerabilitat, una situació que va molt més enllà d'aquests períodes de talls de llum i que té molt a veure amb el dret als subministraments bàsics. En definitiva, les administracions locals hem de vetllar perquè els nostres veïns i veïnes rebin aquells serveis bàsics que els pertoquen com a ciutadanes i ciutadans de ple dret. I des de Terrassa no defallirem en aquesta defensa.

Hi ha un problema afegit, com són els interessos que els dos grans partits estatals (PP i PSOE) tenen a les empreses energètiques, amb una nodrida presència d'expolítics endollats, mai millor dit (vegi's, a tall d'exemple, Felipe González o José M.ª Aznar). Interessos partidistes, doncs, que van en contra dels de la ciutadania. La llista de sous no para de créixer mentre que la factura elèctrica no deixa d'incrementar-se. S'està jugant amb la necessitat i la vulnerabilitat sense renúncies.

Quan va arribar el fred, el preu de la llum ja va començar a encarir-se, després que companyies com Endesa anunciessin un increment dels seus beneficis nets fins als 1.700 milions d'euros (un 38% més). La fotografia es completa amb una crisi sanitària que també és social i econòmica, amb un nombre important de famílies que han d'escollir quina necessitat bàsica cobrir. Tenim, doncs, un sistema energètic injust, amb uns preus que no deixen de perjudicar la ciutadania, amb talls de llum a nombrosos barris i amb partits polítics encara amb massa interessos en les companyies.

La responsabilitat per lluitar contra el canvi climàtic també ens fa seguir reclamant un avenç vers les energies renovables. L'energia mou l'economia i les nostres llars, sí, però també segueix sent causa de contaminació i dels gasos d'efecte hivernacle. Cal, doncs, reduir el consum d'energies fòssils i anar-les substituint per fonts renovables. Ajudaríem a salvar el planeta i a assegurar que no s'especula, com ara, amb el preu de la factura.

* L'autora és tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat

La llum i el color van ser els eixos de les pintures d'O'Keeffe. Només volem que la llum que prové del mercat energètic sigui un dret regulat, sigui un d'aquells elements bàsics que ens han de fer millors com a societat. Mentre segueixi sent un producte per enriquir algunes empreses i persones a canvi d'un mal servei, seguirà sent un fracàs social.