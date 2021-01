La llum, un dret per a tothom La llum, un dret per a tothom

La llum, un dret per a tothom

Lluïsa Melgares

15.01.2021 | 21:12

LA pintora Georgia O'Keeffe va dir en una ocasió que el primer record que va tenir anava vinculat a la llum. Durant les darreres setmanes, a diferents barris de Terrassa hem experimentat el que representa passar hores o dies sense llum. La visió gairebé poètica de la pintora, doncs, s'ha convertit en una situació molt dura per a moltes famílies, comerços i empreses. És una evidència que no comptem amb una xarxa adequada, ja que no es du a terme el manteniment que faria falta i està antiquada. I també ho és el fet que els governs de l'Estat i de la Generalitat són els qui ho han de garantir. Cal obligar a les companyies a oferir un servei de...