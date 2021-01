Credibilitat Quique García / EFE Credibilitat

Editorial

Credibilitat

15.01.2021 | 21:12

Finalment, com tot apuntava aquesta setmana, les eleccions del 14 de febrer s'ajornaran fins al 30 de maig. Es tracta de seguir com estem uns mesos més, que no és una bona notícia, però tampoc és dolenta i, realment, ja no ens ve d'aquí. Estàvem, efectivament, davant d'un risc important amb una pandèmica en nivells de creixement molt preocupants i en una situació en la qual no es podria garantir ni la seguretat del dispositiu electoral, ni la dels votants ni la llibertat de vot de tots els catalans, perquè molts no podrien exercir-lo i molts altres no s'hi atrevirien, factor a tenir en compte, sobretot, en un escenari que ja preveu una baixa participació. Tot i...