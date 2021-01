El control de la vida i de la mort El control de la vida i de la mort

Joan Boldú

15.01.2021 | 21:12

QUÈ pensaria d'un règim polític que tingui com un dels seus objectius el benestar de la població i la submissió corporal i sanitària dels ciutadans? ¿Què opinaria si aquest règim, en temps d'una virulenta pandèmia, el tema central del debat públic sobre la qual és la discussió entre la vida i l'economia, i l'estratègia més sòlida per lluitar contra ella -ho demostrà un llarg confinament- és la reducció dràstica de l'activitat econòmica no essencial i la social; què opinaria, dic, si aquest règim, pressionat per diferents sectors econòmics i/o per convicció...