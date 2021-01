Ajornament electoral, una profecia autocomplerta Ajornament electoral, una profecia autocomplerta

Ramon Bosch

15.01.2021 | 21:12

AHIR al migdia es va confirmar el que ja feia dies que es donava per fet, les eleccions al Parlament de Catalunya queden ajornades al mes de maig. La causa adduïda per a aquest ajornament és, bàsicament, l'estat d'expansió en què es trobarà la pandèmia a Catalunya el 14 de febrer, data en què s'havien de celebrar les eleccions. No seré jo qui vulgui saber més d'expansions i contraccions de pandèmies que els savis epidemiòlegs que tant l'han encertat en el darrer any, però em costa d'entendre per què aquest ajornament s'ha de decidir ara i no, posem per cas, una setmana abans de les eleccions, quan es podria veure amb molta més claredat...