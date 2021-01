Senyors, és la gestió Senyors, és la gestió

Joan Roma i Cunill

14.01.2021 | 21:26

EL nostre, és un país molt donat a donar ordres però no a complir-les, i encara menys a gestionar-les. Tothom es veu capaç de posar-se al capdavant d'una institució, d'un organisme o d'una entitat, però pocs estan realment preparats per la part de gestió / administració que suposa el càrrec. Encara recordo en els meus temps de diputat alguns debats amb diputats d'altres partits a l'entorn de qui valia o no, pel càrrec que ostentava. Per a molts, si el líder et proposava per un càrrec s'havia de dir que sí, perquè no es pot deixar passar l'oportunitat. I si no s'està preparat, no passa res, perquè ja n'aprendràs , amb...