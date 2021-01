La Pau, un bé universal La Pau, un bé universal

Assumpta Sendra i Mestre

14.01.2021 | 21:26

ENCARA recordo l'impacte mediàtic i social de l'esdeveniment històric del 27 d'octubre de l'any 1986 convocat pel Papa Joan Pau II, en què feia una crida a totes les parts del món en conflicte per aconseguir que durant una jornada hi hagués una treva de combats, de conflictes, d'armes€ Es va convocar els caps d'estat i de govern dels 113 països que en aquell moment mantenien relacions diplomàtiques amb la Santa Seu. Just en aquella data, en la gran majoria dels 43 països on hi havia guerra o terrorisme, van callar les armes i durant un dia va ser possible el gaudi de la pau tan desitjada. Farà 31 anys de la celebració d'aquesta cimera i encara segueix sent un record...