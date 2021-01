Ja som a mig gener Ja som a mig gener

Josep Ballbè i Urrit

14.01.2021 | 21:26

EN anys normals, als volts d´aquestes dates tothom parla de la famosa "cuesta de enero". Per què se´ns sol fer tan feixuga ? Entenc que enguany, en motiu de la COVID19, l´anàlisi personal de cadascú ens hauria de menar a un plantejament prou igualitari: teledirigits per l´avidesa consumista de les festes nadalenques, estàvem massa acostumats a malbaratar el diner. La moda era tirar la casa per la finestra. "Comprar per comprar". Enguany és diferent. Ens preocupa la salut més que mai. Més que parlar de toc de queda, introduiria abans el concepte del toc d´alerta envers l´aprenentatge de dosificar despeses. Hem de fixar-nos el repte de...