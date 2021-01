La injustícia del poble saharahui La injustícia del poble saharahui

Pol Mauri / Alex Aranda

14.01.2021 | 21:26

10 de desembre de 2020, 27 dies de guerra, entre el Marroc i el Sàhara Occidental. 27 dies que, sumats a dècades d'impunitat, de vulneracions flagrants de drets fonamentals i d'enquistament d'un conflicte polític no resolt, equivalen a morts humanes innocents. Per molta gent, "una injustícia més al món que no té solució". Per nosaltres, una guerra que ens interpel·la, que ens toca molt de prop i vers la qual no podem restar callats perquè és un exemple clar i evident del que ens importa al jovent d'aquest país. Aquesta setmana, des del Jovent Republicà de Terrassa ens hem format sobre el conflicte que pateix el Poble Saharaui...