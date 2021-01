Quarantenar Quarantenar

Josep Ballbè i Urrit

13.01.2021 | 21:17

LA classe política en sap molt, de patentar i inventar mots rebuscats. Ni ells mateixos saben què volen dir. Com sonen molt bé i han educat la gent a no pensar, es queden més contents que un gínjol. Especialment, tenen l'habilitat de parir verbs, que són un àmbit més complicat. Raó per la qual haurem de plantejar a algun sociòleg, en aquest cas -que no pas epidemiòleg- si ens treu de l'entrellat. No serà que, a la fi, el coronavirus afecta el vocabulari? És molt més que una possibilitat real. D'altra manera, no entenc pas res. Com diu un amic meu santcugatenc, és preferible estar "confinat" que no pas "finat"....