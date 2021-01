Morir al carrer Morir al carrer

Josep Puy

13.01.2021 | 21:17

DAMUNT la taula sempre hi ha tres o quatre suggeriments per escriure l'article setmanal. De tant en tant, no ho sé pas, potser allò que m'interessa més no es correspon amb el legítim interès del lector. Reconec que és complicat. Però, quan les tragèdies que afecten la gent més desvalguda tornen a ser notícia, en realitat i tristament no ho deixen de ser mai, no hi ha dubte sobre el que cal escriure malgrat la reiteració i tossuderia del discurs. La situació d'extrema precarietat de molta gent clama al cel. No sé com, ni quan li podran explicar a la dona i la filla de Mohamed que aquest va morir de fred tot dormint al replà que porta a...