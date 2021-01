Festes emmascarades Festes emmascarades

M. Mercè Collell

12.01.2021 | 20:40

AQUEST any és això el que ens ha tocat viure. Unes Festes, d'una banda, amb mascareta i, de l'altra, des del punt de vista metafòric, deslluïdes. Emmascarat significa 'embrutit amb carbó'; una part d'allò queda tacat, amagat. Les restriccions afecten el si de les famílies a les trobades al voltant de la taula; al bell mig de l'habitatge, no podrem compartir els àpats com ho fèiem. Ho acceptem per responsabilitat però, sens dubte, és una renúncia no lliure de malestar. El virus ataca la salut física però també la vida social i familiar. Les mascaretes ja formem part del nostre abillament. Al sortir de casa hem de pensar en les claus, el...