Bicicleta, cullera, poma

Josep Ballbè i Urrit

12.01.2021 | 20:40

AVUI, 13 de gener, en Pasqual Maragall i Mira arriba als 80 anys. Ja no goso dir que "celebra" perquè molt probablement el seu estat de salut no li ho permet. Fa onze mesos que es va quedar vidu (de na Diana Garrigosa) i tretze anys que li fou diagnosticat Alzheimer. La sensibilitat d´en Carles Bosch i Arisó va aconseguir plasmar el procés i la regressió vital provocats per aquesta patologia seguint el nostre personatge al llarg de dos anys. El seguia arreu i el film es va presentar al "Festival internacional de cinema de Donosti" (jo en dic Sansestabien). Un periodista que ha desenvolupat gran part de la seva tasca com a reporter del programa "30 minuts" de TV3. Alhora cal...