Nombres binaris

Josep Ballbè i Urrit

11.01.2021 | 20:48

ALGUN periodista professional -no com jo- lliura els seus articles a la redacció del mitjà amb quinze dies d'avenç. En el meu cas, tinc plena llibertat de moviments. Puc esperar fins al dia abans d'ésser publicats, a mitja tarda. És així que la pandèmia m'ha permès concentrar-me a escriure més, amb perspectiva. Tanco aquesta columna el 23 de novembre i no em fa cap mena de vergonya dir-ho. Sempre intento trobar-li la "punta al llapis" i, avui, és en una minúcia: som al dia 12 (u-dos) de gener (mes u) de 2021 (any dos-u). Això em mena a pensar en uns rellotges digitals, amb una mena de pantalla plana, que corrien fa potser vint anys i escaig....