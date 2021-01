El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Fernando Calvo / Moncloa El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Editorial

Dificultats

11.01.2021 | 20:48

Aquest any que comença no serà fàcil per al Govern de Pedro Sánchez. Davant la seva fragilitat i la necessitat dels equilibris extraordinaris i inversemblants en altres circumstàncies, no hagués estat fàcil tot i no haver estat un escenari de pandèmia mundial, però la crisi de la Covid-19 encara ho complica tot molt més. La radicalitat en què s'ha instal·lat la política espanyola, no gaire lluny del paroxisme mostrat fins a l'extrem al Capitoli dels Estats Units, provoca greus problemes a l'hora de projectar una imatge de solvència política i lideratge d'un país dividit en dos. O en tres. No obstant això, no ha de ser...