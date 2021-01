El Tibidabo El Tibidabo

Josep Ballbè i Urrit

08.01.2021 | 20:49

Gener és, per a mi, un mes plenament salesià. Els membres d'aquest orde saben l'estima que els tinc, de ben petit. D'ací a dues i tres setmanes, respectivament, seré fidel al meu costum periodístic dels darrers anys: escriure sobre el patró (sant Francesc de Sales, el dia 24) i el fundador (sant Joan Bosco, 7 dies més tard). L'expressió llatina "tibi dabo" fa referència a les temptacions del diable a Jesucrist, transcrites per l'evangelista Mateu / 4:9: "Tot això et donaré si, postrat, m'adores". Un fet que va tenir lloc dalt d'un cim ben alt, amb una vista impressionant de la vall€ Si fa no fa, la mateixa que es pot imaginar fent...