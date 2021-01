Incendiar la complexitat Incendiar la complexitat

Xavier Marcet

08.01.2021 | 20:48

Hi ha un periodista polític americà que segueixo de fa temps que es diu David Frum i que és autor d'un llibre, "Trumpocalypse", i que escriu a The Atlantic que té com a tweet fixat: "When this is all over, nobody will admit to ever having supported it", és a dir, quan tot això acabi, ningú admetrà mai haver-hi donat suport. Es refereix a Trump. Frum ha estat un dels periodistes més durs amb Trump. Però no ve de tradició demòcrata, de fet va ser qui escrivia els discursos de George W. Bush, és un conservador sense escletxes, un republicà clàssic. La majoria dels meus amics americans no són de la corda de Trump...