Estructures d'altres temps

Joan Roma i Cunill

08.01.2021 | 20:48

No parlo d'arquitectura ni d'enginyeria, sinó d'administracions. La distribució dels governs en mandats de quatre anys, se'n diguin legislatures (cas del govern central i els autonòmics) o mandats (cas dels ajuntaments, consells comarcals i diputacions), és poc eficient per emprendre grans canvis estructurals. Oimés quan la gestió i tramitació van a pas de tortuga, en uns moments en què haurien de funcionar com a llebres, empaitades per gossos famolencs. Sé per experiència pròpia que un mandat de quatre anys suposa un instant, a nivell administratiu. Qui cregui que en un mandat es poden dur a terme grans projectes i modificacions urbanístiques,...