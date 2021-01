Editorial

10.01.2021 | 09:15

Dilluns entrarà en vigor la nova ordenança de mobilitat. La primera mesura que al respecte ha adoptat l'Ajuntament és francament raonable: informar. Es tracta que tothom a la ciutat conegui les noves normes, les entengui i, el més important, les compleixi. No serà fàcil prendre'n consciència. Les normes són només la translació al paper d'un nou concepte, una nova realitat en relació amb la mobilitat urbana.

Ja fa temps que hem detectat el canvi, la necessitat d'un transport assequible, universal i mediambientalment sostenible. La progressiva recuperació de la bicicleta, la introducció dels models elèctrics i l'aparició de nous mitjans com els patinets han generat la necessitat d'adequar les normes sobre mobilitat a aquesta nova realitat.

El repte és de tots; de la ciutadania, per entendre que les normes s'han de veure com a necessàries, i de les mateixes autoritats, que, a més d'instaurar la nova ordenança, l'han de fer complir. Fa molts anys que existeix l'obligatorietat de portar els gossos lligats, igual que fa molt de temps que es contravé una important norma municipal si no utilitzem bé els contenidors de la brossa. És molt complicat perseguir individualment els ciutadans, però l'ordenança de mobilitat significarà un enorme esforç per part de la Policia Municipal.

Hi insistim; no serà fàcil entendre que tots haurem de conduir a un màxim de 30 quilòmetres per hora per pràcticament tota la ciutat, mesura imprescindible per evitar accidents i minimitzar els efectes dels que es produeixin, però també per aprendre a conviure amb els elements que conformen la nova realitat de què parlàvem abans. Hem d'aprendre a conduir amb una bicicleta al davant o al costat o amb un patinet elèctric, adequar les velocitats a uns estàndards de convivència raonables i deixar-nos portar per, aquesta sí, la nova realitat.

La responsabilitat, per cert, no és només dels conductors de motos i cotxes, sinó també dels ciclistes i dels conductors de patinets. Els cotxes a la calçada només hauran de conviure amb ells, però ells ho hauran de fer també amb els vianants, a més de respectar les normes generals de circulació, i segurament aquest serà el gran repte. Foragitar els patinets de les voreres i zones de vianants o fer que adeqüin la seva velocitat a la dels caminants no serà gens fàcil. El repte és de tots i el primer pas és prendre consciència que no es tracta només d'una norma, sinó d'una nova forma d'entendre la convivència amb les noves formes de mobilitat.