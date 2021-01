Editorial

07.01.2021 | 20:13

Malgrat que la temporada de rebaixes es dilueix des de la promulgació de lleis al respecte al llarg de l'any, continua sent el 7 de gener el dia "D" de l'inici de la campanya. Els comerços planifiquen els seus preus especials, però encara hi ha molts, especialment algunes cadenes, les que mantenen l'inici just després de Reis i els que les han començat, aquest dia reforcen els seus descomptes.

Aquesta temporada també és especial quan a les compres i existeix una certa divisió d'opinions sobre la marxa de les vendes. Al comerç hi ha sectors com els d'alimentació i electrònica que no tenen gaire queixa, fins i tot alguns han millorat respecte d'anys anteriors, però en general, les patronals parlen de pèrdues molt importants, al voltant del 20 per cent en el conjunt de l'any amb un pic de reducció del 68,4 per cent. I el més important, l'afectació sobre la continuïtat de les petites empreses i l'ocupació al sector que provoquen la crisi pandèmica i les restriccions imposades per les autoritats. Es diu que entre els acomiadaments que s'han produït per la crisi i el descens en la contractació, la crisi ha afectat a més de cent mil llocs de treball. D'altra banda, les patronals parlen que, en breu, un terç del comerç català, una de cada tres botigues, haurà tancat per la crisi.

Les xifres, per tant són desesperançadores just quan comença la campanya de rebaixes, que significa per molts comerços el quinze per cent de la facturació de l'any. La majoria de botiguers no parla ja dels beneficis de les rebaixes, sinó de si serviran per salvar mínimament la campanya. Confien que tot i les restriccions de venda imposades pel Govern pels caps de setmana, les vendes no es vegin gaire afectades degut al confinament i al tancament de les grans superfícies, fet que provoca que els compradors hagin d'organitzar les seves compres entre setmana i al petit comerç. O per internet, un altre dels grans reptes del comerç tradicional. El gran problema és que vendre per internet precisa d'una infraestructura ce la que encara està lluny el comerç de carrer, ja que moltes webs són més un aparador que una autèntica botiga telemàtica.