L'escoltisme

Josep Ballbè i Urrit

07.01.2021 | 20:13

Avui fa 80 anys que moria el baró Robert Baden-Powell. Un militar, escriptor, escultor i músic anglès fundador d´aquesta entitat (OMMS-Organització mundial del moviment scout) l´any 1920. La seva missió passa per contribuir a l´educació del joven d´acord amb unes línies i pautes traçades per ell. Havia participat en diferents campanyes militars a l´Àfrica. En tornar a casa, començà a escriure i publicà l´obra "Escoltisme per a nois", que va inspirar la creació de patrulles. Un cop presentà la seva renúncia a l´exèrcit, seguint el consell del rei Eduard VII,...