Reis aigualits

Josep Ballbè i Urrit

05.01.2021 | 18:50

No hi ha millor medecina per a recuperar l`ànim de la mainada que la il·lusió. Enguany, però, la festa de Reis ha passat amb més pena que glòria. Els serrells derivats de la pandèmia en tenen bona part de la culpa. Per molta norma que imposin les autoritats polítiques -que no pas les sanitàries- enguany ens ha faltat quelcom. Ho situo precisament en un bri de joia, fantasia, somni, màgia, utopia o similar. Qui no s´aconforma és perquè no vol. Ho té magre. Convé ajudar-lo a practicar els valors/virtuts de l´esperança i la paciència. Àdhuc baixar a detalls mínims per enlairar ments alacaigudes. Posats a...