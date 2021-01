Editorial

Pesimisme

05.01.2021 | 18:50

Des del començament de la pandèmia hem insistit que les conseqüències sanitàries serien gravíssimes, però que sent d'una magnitud dramàtica i insospitada no podríem perdre de vista les conseqüències socials i econòmiques de la crisi del coronavirus. Ara comencem a fer-nos una idea mirant les dades de l'atur i les xifres de pobresa amb que treballen les organitzacions no governamentals com Càritas. Terrassa, per descomptat no és aliena al fenomen i el més de desembre ha estat dolent, molt dolent per a l'ocupació a la ciutat; 565 persones més s'han sumat a l'atur, el que significa que estem a la bora dels 17 mil desocupats a la...