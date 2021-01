Tinc l'antull de la Covid-29 Tinc l'antull de la Covid-29

Josep Ballbè i Urrit

04.01.2021 | 20:49

Hi ha una dita llatina ben eloqüent: "Scripta manent, verba volant". Correspon a l'extracte d'un discurs d'en Caius Titus al senat romà. Significa que els escrits romanen. Les paraules se les enduu el vent. És en aquest sentit que em ve al cap la "proposta" que ens presenta la coalició del govern espanyol dessota el títol "Agenda 2030". Davant la segona i tercera onada de rebrots, els fets demostren que el més calent és a l'aigüera. Per tant, si han estat incapaços de preveure res a nou o deu mesos vista, com ens poden merèixer cap confiança? A més a més, a cap teòric "cervell pensant" l'he sentit a parlar...