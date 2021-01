Programació

Editorial

04.01.2021 | 20:49

Quan es tracta de càlculs fàcils no hi ha massa marge per a la discussió. Si s'aconsegueix vacunar un total de 60 mil persones cada setmana, per cinquanta-dues setmanes que té un any, i no es falla cap setmana, aconseguirem vacunar una mica més de tres milions de persones dintre d'un any. En dos anys s'hauran vacunat 6,4 milions de persones. Per tant, és absolutament impossible tenir tota la població vacunada a la tardor de 2021; per tant, no podem generar les expectatives que s'estan generant amb el programa de vacunacions.

D'altra banda, si en la primera setmana només es vacuna el 13 per cent del que s'havia previst, hem de començar a assumir que tenim un problema i aquest problema no només es diu vacunació, sinó conscienciació. Ho diem en el sentit que ens hem de conscienciar tots que no estem salvats, que ens queda molt camí per recórrer, que no ens podem relaxar i que hem d'interioritzar que les restriccions aniran pujant i baixant fins a la tan desitjada immunització de grup.

És del tot comprensible que es puguin generar disfuncions, algunes d'elles de certa importància, a l'inici de la campanya i més tenint en compte que s'han produït problemes logístics i desajustos en l'organització. No hem de valorar en aquests moments les circumstàncies que provoquen el neguit que comencem a sentir tots, però sí que han d'estar amatents, les autoritats sanitàries, per descomptat, per detectar les disfuncions i corregir-les. El que no es pot és, com s'ha fet en alguna autonomia, demanar vacunes com si no hi hagués un demà, sabent que, de moment, ets incapaç d'inocular-les al ritme que pretenies.

Tinguem en compte que, per estar tots vacunats a la tardor, hauríem de portar un ritme de vacunacions de més del doble de les 60 mil inoculacions setmanals. És evident que s'ha de dimensionar l'operativa en funció dels objectius i definir els objectius en funció de les necessitats. Entenem que hi ha dificultats però, si del que es tracta és de vacunar, les prioritats són molt clares.

D'altra banda, com dèiem, hi ha les normes de prevenció. Aquesta setmana hem fet un pas enrere amb regressions que s'imposaran a partir del dia 7 de gener. Quan les dades s'actualitzin després de festes veurem si aquestes noves mesures arriben massa tard o amb temps suficient per reconduir el que tothom coincideix a determinar com la tercera onada.