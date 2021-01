Editorial

Programació

04.01.2021

Quan es tracta de càlculs fàcils no hi ha massa marge per a la discussió. Si s'aconsegueix vacunar un total de 60 mil persones cada setmana, per cinquanta-dues setmanes que té un any, i no es falla cap setmana, aconseguirem vacunar una mica més de tres milions de persones dintre d'un any. En dos anys s'hauran vacunat 6,4 milions de persones. Per tant, és absolutament impossible tenir tota la població vacunada a la tardor de 2021; per tant, no podem generar les expectatives que s'estan generant amb el programa de vacunacions. D'altra banda, si en la primera setmana només es vacuna el 13 per cent del que s'havia previst, hem de començar a assumir que tenim un problema i aquest...