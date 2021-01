Un nou any perquè somiem junts Un nou any perquè somiem junts

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

04.01.2021 | 20:49

A un mes que es va presentar el nou llibre del papa Francesc "Somiem junts", en què reflexiona sobre la crisi de la Covid-19 i totes les seves conseqüències. El text esdevé un full de ruta per fer front a la situació de la societat després d'aquesta pandèmia, i en ell fa front amb esperança a la postpandèmia i als reptes que comporta per al futur de la humanitat. Al llarg del text respon a diferents qüestions i problemes candents tant en l'Església com en la societat. És un bon instrument per detectar els obstacles de fons que fan difícil la sortida d'aquesta crisi, i perquè es converteixi en una oportunitat de millorar el món....