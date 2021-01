Pensar la tristesa Pensar la tristesa

Pensar la tristesa

Joan Boldú, filòsof

31.12.2020 | 16:53

Ha marxat l'any 2020, la memòria del qual ens evoca experiències de dolor, sofriment, i tristesa. És una experiència individual i col·lectiva de la pèrdua. Pares, mares, fills, familiars, amics, veïns, coneguts, persones grans, infants, joves, adults, han mort a causa de la pandèmia, L'atzar -conjunt de causes desconegudes- va assenyalant cegament a qui ha d'infectar el virus. Per què a ells i no a altres? Ja no tornaran!. El nostre estil de vida mediterrani, d'afectes, de contacte, de companyonia, ple de llum, alegria, soroll...potser ja no tornarà mai més! És com un somni, ens hem despertat i han desaparegut dels nostres sentits la música, el...