Miscel·lània de Cap d'Any

Ramon Bosch

31.12.2020 | 16:53

No és exagerat dir que l'Ajuntament de Terrassa, tal i com el coneixem ara, és obra de Josep Corominas, administrativament parlant. Ell és l'autor de la matriu que ha arribat fins als nostres dies, amb els canvis cosmètics que es vulgui. Hi va fer una gran feina, que el temps ha posat en valor. El Corominas que recordo d'aquella època era un personatge dur i cantellut, segurament per exigències del càrrec, molt allunyat de la persona afable que vaig retrobar anys després a Ullastrell o a l'Ateneu Terrassenc. En aquesta darrera entitat ha fet una feina extraordinària i ha situat l'Ateneu com a referent de la divulgació cultural a Terrassa. Persona d'una enorme curiositat...