Fem un reset

Josep Ballbè i Urrit

31.12.2020 | 16:53

Després d´un any gairebé per oblidar, ja tenim l´any nou ací. Sense solució de continuïtat i amb una forta dosi d´emoció, passo llista mentalment a tots aquells que ens han deixat durant 2020. El "lladre" sobtat de la COVID19 ens ha robat vides, il·lusions, amistats, records i molt més. Cal reprendre el camí costerut amb energia redoblada. Amb l´esperança ferma que ens en sortirem. El record dels absents ens empenyerà. Els brindis habituals d´aquestes dates i el desig del "happy new year" han quedat posposats per a millor ocasió. Amb el desig que la tan desitjada vacuna sigui efectiva i resituï la nostra...