Editorial

31.12.2020 | 16:53

Fa relativament pocs anys, Diari de Terrassa va publicar una portada a la qual es podia veure un monumental col·lapse a la C-58, dels habituals, dels que es produïen cada dia a qualsevol hora del dia, però especialment als matins, en direcció a Barcelona i als vespres, de tornada. Era quan es volia solucionar el problema dels embussos limitant la velocitat a un màxim de 80 kilòmetres per hora. El titular, referit a aquesta limitació, era prou explícit: "Tant de bo". Semblava un sarcasme dir que a la C-58 no es podria superar aquesta velocitat quan era prou difícil assolir-la al llarg de tot el dia. Les retencions començaven moltes vegades just en entrar a l'autopista i tampoc era estrany que a la mateixa Rambleta es poguessin notar els efectes de la saturació de la via.

Avui, la realitat de la mobilitat entre Terrassa i Barcelona ha canviat radicalment. L'ampliació de l'autopista, promoguda pel conseller Josep Rull quan encara dirigia el departament de Territori i Sostenibilitat, permet que, almenys de moment, s'hagi acabat el malson de les cues matinals i vespertines per sortir i entrar de Terrassa. Tot i que encara no han acabat les obres, ja podem comprovar l'encert de l'obra malgrat que en qüestions d'infraestructures viàries és difícil fer moltes previsions si pensem en la màxima que l'oferta genera demanda; molt més parlant de la C-58. No perdem de vista que aquesta ampliació no només l'hem d'entendre com a indispensable per a garantir una certa fluïdesa en les nostres comunicacions amb Barcelona i el Vallès Oriental, de moment, sinó que l'hem de relacionar amb l'entrada en funcionament del IV Cinturó, la B-40. Aquesta via, que fa que està en construcció la ignominiosa xifra de tretze anys i molt més en projecte, haurà d'enllaçar, fins que es decideixi la seva continuïtat fins al Vallès Oriental, amb la C-58. Per tant, el flux de vehicles augmentarà considerablement. Encara hem de comprovar com afectarà la C-58 la sortida de la crisi de la Covid-19, que ha minvat considerablement la seva utilització per part dels conductors i per descomptat, com digerirà l'augment de 40 mil vehicles al dia que es preveuen amb la posada en marxa de la B-40 el proper any 2022. En realitat hem de dir que no tenim cap confiança en que la B-40 pugui entrar en funcionament dintre de poc més d'un any vista la trajectòria de les obres.