Editorial

Autopista

31.12.2020 | 16:53

Fa relativament pocs anys, Diari de Terrassa va publicar una portada a la qual es podia veure un monumental col·lapse a la C-58, dels habituals, dels que es produïen cada dia a qualsevol hora del dia, però especialment als matins, en direcció a Barcelona i als vespres, de tornada. Era quan es volia solucionar el problema dels embussos limitant la velocitat a un màxim de 80 kilòmetres per hora. El titular, referit a aquesta limitació, era prou explícit: "Tant de bo". Semblava un sarcasme dir que a la C-58 no es podria superar aquesta velocitat quan era prou difícil assolir-la al llarg de tot el dia. Les retencions començaven moltes vegades just en entrar a...