Editorial

Vacuna

30.12.2020 | 21:16

La campanya de vacunació s'ha iniciat amb la sensació que estem vivim un moment històric. Tots els territoris han tingut el seu primer vacunat amb la solemnitat dels grans moments i Terrassa, des d'ahir, té el seu, en Pedro Luis, un resident del centre Vapor Gran. Des del més pur sentit comú que proporciona l'edat, el primer vacunat terrassenc va recomanar a tothom que respectés les recomanacions preventives per evitar el contagi de la Covid-19 i, el més important aquests dies, que no vacunar-nos no és una alternativa, perquè "ens hi va la vida a tots". Que simple que és i que complicat sembla de portar a terme. La campanya de vacunació, que...