El repte treu el millor

Josep Ballbè i Urrit

30.12.2020 | 21:16

Avui fa dos mesos que Sean Connery ens deixà. Sempre es fixava reptes motivadors: una bona filosofia vital que podem fer nostra, en homenatge seu. Per això deia que "odiava els idiotes. Hi ha massa bretxa entre els qui rumien el guió d'un film i els qui el realitzen". La vida ens ensenya que la trepa d'ells és força gran. Gairebé capgiraria, però, aquest mot pel de "tòxics", emprant un concepte del terapeuta Bernardo Stamateas. El millor que cal fer és apartar-se'n, al seu estil. Sabent callar si algun d'ells cerca provocar. A joc amb la pandèmia, seves són unes tesis que encaixen plenament: "Per dominar la natura, primer de tot cal...