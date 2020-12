Cartes dels lectors

Un Nadal diferent

Cristina Casals

30.12.2020 | 21:16

Aquest any som conscients que tindrem un Nadal diferent. Alguns familiars no hi seran presents per les restriccions de persones per aforament, per les limitacions de mobilitat o bé perquè se'ns n'han anat durant la pandèmia. Pensava que el millor regal que cadascú podem regalar per suplir aquest buit, aquesta foscor i incertesa que ens està deixant la Covid és donar-nos als altres, als que tenim a hores d'ara al nostre voltant. Donar-nos amb la nostra presència optimista, amb un somriure davant de les dificultats i contrarietats, amb el nostre afecte i amb molta paciència per anar acceptant en el dia a dia el que les autoritats sanitàries van dictaminant. Sí, és...