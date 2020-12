Més enllà Més enllà

Més enllà

Isaac Albert i Agut, primer tinent d'alcalde d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa

30.12.2020 | 21:16

Estem a les festes nadalenques més atípiques que haguéssim pogut imaginar. Es compten cadires i qui les ocuparà o es recorda qui ja no hi és per ocupar-les a causa d'una malaltia que fa un any ni tan sols coneixíem, massa famílies veuran minvada la carta als Reis per una situació econòmica que no té plantejaments de millora immediata i el millor que podem demanar al nou any és l'arribada d'una vacuna i una recuperació relativament ràpida mentre es trampegen estadístiques que van des de l'ocupació preocupant de les UCI fins a l'afectació econòmica en els diferents sectors que sustenten el nostre sistema econòmic....