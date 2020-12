Maldestres Maldestres

Maldestres

Joan Roma i Cunill

30.12.2020 | 21:16

Governar bé és una combinació de seny, coneixement, constància i capacitat. Aquests són els quatre factors principals per a una acció de govern satisfactòria. Després, hi podem afegir les condicions internes i externes que poden condicionar en major o menor mesura la governabilitat. Però si, d'entrada, es compta amb els quatre elements essencials, les garanties d'èxit són molt elevades. Ens trobem en un dels moments més delicats de la nostra història contemporània, per una acumulació de fets mai imaginats. No seré jo qui doni lliçons de com gestionar una pandèmia quan els més grans experts porten mesos de...